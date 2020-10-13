В Украине могут увеличить штрафы для предпринимателей за нарушение карантина

Речь идет о штрафах от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение

Речь идет о штрафах от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение

Фото: flickr

В Верховную Раду на следующей неделе внесут проект закона, которым предусматривается увеличение штрафов для предпринимателей за нарушения карантинных норм. Документ уже прошел согласование в соответствующем комитете.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Общественного радио", информирует RegioNews.

По словам Радуцкого, речь идет о штрафах от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, закрыть мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", — сказал нардеп.

Напомним, ранее депутатам пригрозили штрафами за нарушение масочного режима.