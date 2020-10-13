Власти Франковска и Черновцов также не будут отправлять школьников на досрочные каникулы

МОН рекомендовало школам уйти на каникулы с 15 октября, а не с 21 октября

МОН рекомендовало школам уйти на каникулы с 15 октября, а не с 21 октября

Рixabay

В Черновцах и Ивано-Франковске школы продолжат работать в привычном на сегодня режиме и учеников не будут отправлять на каникулы с 15 октября, как это рекомендовало Министерство образования и науки.

Как передает RegioNews, об этом сообщил и.о. Черновицкого городского председателя Василий Продан на своей странице в Facebook.

По его словам, в городе нет угрожающего роста заражения коронавирусной инфекцией.

"МОН предоставило рекомендации органам местного самоуправления, в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19, сделать каникулы с 15 по 30 октября. Но учитывая, что в Черновцах такого роста заболеваемости не произошло, я посоветовался с руководителями управления образования Черновицкого городского совета, с директорами крупнейших школ и мы приняли решение, что и после 15 октября будем работать в привычном режиме, как работаем сегодня", — сказал он.

По данным Продана, из 27 тысяч школьников в Черновцах на дистанционном обучении находятся 320 учащихся лицея №1, потому что там продолжаются ремонтные работы. Также учащиеся лицея №3 находятся на каникулах до 15 октября, согласно решению педагогического совета.

О том, что каникул с 15 октября не будет и для ивано-франковских школьников, сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, в городе также нет катастрофической ситуации с заболеванием COVID-19.

"Мы приняли решение, что продолжаем обучение с 15 октября. Конечно, мы будем отслеживать ситуацию. Сегодня наши показатели заболевания (на COVID-19 – ред.) свидетельствуют о том, что мы имеем 17 классов на самоизоляции с 1900 классов в школах Ивано-Франковской ОТГ", — уточнил он.

Марцинкив отметил, что некоторые классы уже вернулись к учебе после самоизоляции.

"То есть, катастрофической ситуации в городе нет. Поэтому с 15 октября наши дети идут в школу в обычном режиме", - добавил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что Харьков не будет отправлять школьников на досрочные каникулы.