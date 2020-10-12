Роман Гах лидирует на выборах главы Борщаговской ОТГ, потому что он реальная альтернатива старой власти, - СМИ

За него в полную силу играет его реноме опытного руководителя жилсервисов в Софиевской Борщаговке

За него в полную силу играет его реноме опытного руководителя жилсервисов в Софиевской Борщаговке

Уже очевидно, что на выборах-2020 в Борщаговской ОТГ выберут не старое, а новое лицо. Потому что кричащие проблемы жителей новостроек столичного пригорода никто годами не решал, зато с каждым годом разгорались с новой силой всевозможные коррупционные скандалы вокруг дерибана земли.

Об этом говорится в статье информационного портала "Моя Киевщина" "Темная лошадка от "слуг народа": Почему старые элиты проигрывают в Борщаговской ОТГ" , передает RegioNews.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводился с 1 по 8 октября, если бы выборы главы Борщаговской ОТГ проходили в ближайшее воскресенье, то за выдвиженца "Слуги народа" Романа Гаха готовы проголосовать 18,2% опрошенных респондентов. При этом антирейтинг Гаха (то есть тех, кто ни при каких обстоятельствах за него не проголосует) составляет всего 6,5%.

За ним на втором месте идет действующий сельский голова Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский, который сейчас баллотируется как самовыдвиженец. Его рейтинг - 15,8%, а антирейтинг - 9,7%. А действующий глава Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик, который на этот раз идет под флагами "Европейской Солидарности", замыкает тройку лидеров – показатели его рейтинга и антирейтинга практически сравнялись - 12,6% против 12,3%.

Если говорить конкретно о главе Петропавловской Борщаговки, который в свежем рейтинге идет вторым, то главная проблема Кодебского - его возраст. Все же 72-летний руководитель в ОТГ, где значительную часть избирателей после своего переселения в новые жилые кварталы составляют молодые семьи, является, мягко говоря, не очень приемлемым", - говорится в публикации.

Отмечается, что его электоральная база ограничивается старым селом Петропавловская Борщаговка, которым он правит уже 37 лет подряд. Также не на пользу кандидата пойдет его позднее вхождение в предвыборную гонку.

В свою очередь, как говорится в публикации, Кудрик какой-либо активной кампании вообще не ведет. Он рассчитывает на популярный в Киеве и его пригороде бренд "ЕС", а также на имеющийся у него админресурс.

"Плюс - он может надеяться на создание "сетей" из так называемых "политических туристов" и установления контроля над местной территориальной избирательной комиссией, что, по мнению его штаба, должны "сделать результат" шефу. Однако значительным "минусом" для Кудрика есть огромный антирейтинг даже среди своего электорального ядра, ведь местные жители до сих пор хорошо помнят историю этого "политического колобка". Его в 2012 году привела к власти в Софиевской Борщаговке Партия регионов, печально известна для абсолютного большинства здешних избирателей, а уже в 2015-м он переизбрался на должность сельского головы при поддержке БПП", - отмечается в публикации.

В Кудрика было бы больше шансов на победу, если бы он был единственной альтернативой пенсионеру Кодебскому.

Одно дело, если бы не было на выборах руководителя Борщаговской ОТГ какой-то реальной альтернативы - тогда на фоне давно пенсионера Кодебского Кудрик мог бы и сгодиться. Но ситуация радикально иная, когда вдруг на гонки заходит новая команда. И здесь за нынешнего лидера гонки в Борщаговской ОТГ Романа Гаха играет в полную силу его реноме опытного руководителя жилсервисов в Софиевской Борщаговке", - говорится в статье.

Напомним, 10 октября кандидат на пост главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах вместе со своей командой кандидатов в Совет Борщаговской ОТГ представил предвыборную программу "Твоя новая Борщаговка" .