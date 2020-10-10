Местные выборы 2020: На Прикарпатье передумали баллотироваться 25 кандидатов

Выборы в Украине состоятся 25 октября

Выборы в Украине состоятся 25 октября

Фото: flickr

На Прикарпатье 25 кандидатов отказались баллотироваться в областной, районный и городской советов. Свою кандидатуру также снял один претендент на должность городского головы. Они сделали это в установленные сроки.

Об этом сообщает ОПОРА, информирует RegioNews.

В частности, в Ивано-Франковский областной совет отказались баллотироваться два кандидата, в районный и городской - по одному.

В Калушский районный совет не будут баллотироваться пять кандидатов, в городской - два.

В Надворнянский районный совет отказались баллотироваться два кандидата, в городской - один.

От борьбы за места в Коломыйском районном совете отказались три претендента, еще два передумали идти в городской совет.

На Косовщине отказались баллотироваться по два кандидата в районный и городской советы. Также в Косово снял свою кандидатуру на должность мэра самовыдвиженец Роман Сверид.

В Верховинский райсовет не пойдут два кандидата.

Согласно части первой статьи 231 Избирательного кодекса до 6 октября включительно территориальные избирательные комиссии принимают решение об отмене регистрации кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы на основании соответствующего обращения кандидата или местной организации партии.

Напомним, на Харьковщине сожгли иномарку кандидата на должность городского главы от "Слуги народа".