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10 октября 2020, 13:44 1

Местные выборы: Правительство определило критерии доступности участков для людей с инвалидностью

10 октября 2020, 13:44 1
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров утвердил критерии доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения помещений для избирательных участков. КМУ поддержал соответствующий проект постановления.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, передает RegioNews.

"Эти критерии позволят обеспечить доступность и инклюзивность избирательного процесса, следовательно, способствовать соблюдению избирательных прав лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - указано в сообщении.

Постановление предусматривает обустройство не дальше 50 метров от избирательного участка бесплатных паркомест, установку пандусов или подъемных устройств, оборудование путей движения в здании и помещений избирательных участков средствами ориентирования и информационной поддержки.

В соответствии с критериями, пешеходные дорожки, тротуары и пандусы должны быть ровными и без бордюров, которые могут препятствовать передвижению на креслах колесных или на костылях.

Также, согласно документу, дверные проемы помещений должны быть без порогов и перепадов высоты пола, ширина дверных проемов и открытых проемов в стене, а также выходы из помещений избирательных участков на лестничную клетку должны составлять не менее 90 см.

Если же помещения невозможно полностью приспособить для маломобильных групп населения, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить беспрепятственный доступ к таким помещениям.

Напомним, ранее ОПОРА показала украинцам, как правильно заполнять бюллетени на местных выборах.

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