В Украине открыли еще 24 уголовных дела за нарушение избирательного процесса

Выборы состоятся 25 октября

Выборы состоятся 25 октября

Фото из открытых источников

За минувшие сутки полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Всего в течение суток в полицию поступило 266 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. В течение суток в ЕРДР внесены сведения о 24 уголовных правонарушениях", - сообщили в ведомстве.

В МВД отметили, что также составлено 933 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3616 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, 8 октября правоохранители открыли 15 новых уголовных производств.