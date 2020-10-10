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10 октября 2020, 13:12 1

В Украине открыли еще 24 уголовных дела за нарушение избирательного процесса

10 октября 2020, 13:12 1
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Фото из открытых источников
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За минувшие сутки полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Всего в течение суток в полицию поступило 266 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. В течение суток в ЕРДР внесены сведения о 24 уголовных правонарушениях", - сообщили в ведомстве.

В МВД отметили, что также составлено 933 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3616 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, 8 октября правоохранители открыли 15 новых уголовных производств.

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