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10 октября 2020, 17:34 9

"Записывали и не раз": Руководитель САП предположил, что его прослушивают

10 октября 2020, 17:34 9
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В то же время чиновник не знает, слушает ли его НАБУ
В то же время чиновник не знает, слушает ли его НАБУ
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И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил, что его прослушивают в течение 5 лет.

Об этом он сообщил в интервью "Украинским Новостям", передает RegioNews.

"Я уже пятый год работаю с мыслью о том, что меня кто-то "слушает”. Мне нечего скрывать. Если ты выполняешь свои обязанности согласно действующему законодательству, то пусть "слушают”. Думаю, что прослушивали и не раз, наверное, записывали и имеют какие-то записи, но за 5 лет ничего не "наслушался", – сказал Грищук.

Он уточнил, что не знает, слушает ли его НАБУ. Одновременно Грищук подчеркнул, что конфликта с директором бюро у него нет, хоть и бывают противоречия.

Также чиновник добавил, что поддерживает легализацию короткоствольного оружия.

"Я – за легализацию короткоствольного оружия ... В АТО у меня был опыт общения с людьми, которые имеют оружие. По моему мнению, равенство людей заключается и в равной возможности иметь оружие – это дает возможность общаться на равных между собой. Если будет возможность это законно сделать, то не вижу в этом ничего плохого", – отметил и.о. главы САП.

Напомним, 21 августа председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке. Тогда же стало известно, что он покидает работу в органах прокуратуры. Исполняющим обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры было назначено Максима Грищука.

Украина НАБУ САП правительство прослушка
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