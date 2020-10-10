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10 жовтня 2020, 17:34 9

"Записували і не раз": Керівник САП припустив, що його прослуховують

10 жовтня 2020, 17:34 9
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Водночас посадовець не знає, чи слухає його НАБУ
Водночас посадовець не знає, чи слухає його НАБУ
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В.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив, що його прослуховують протягом 5 років.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Українським Новинам", передає RegioNews.

"Я вже п’ятий рік працюю з думкою про те, що мене хтось "слухає”. Мені нема чого приховувати. Якщо ти виконуєш свої обов’язки відповідно до чинного законодавства, то нехай "слухають”. Думаю, що прослуховували і не раз, напевно, записували і мають якісь записи, але за 5 років нічого не "наслухався", – сказав Грищук.

Він уточнив, що не знає, чи його слухає НАБУ. Водночас Грищук наголосив, що конфлікту з директором бюро у нього немає, хоч і бувають протиріччя.

Також посадовець додав, що підтримує легалізацію короткоствольної зброї.

"Я – за легалізацію короткоствольної зброї … У АТО у мене був досвід спілкування з людьми, які мають зброю. На мою думку, рівність людей полягає і в рівній можливості мати зброю – це дає можливість спілкуватися на рівних між собою. Якщо буде можливість це законно зробити, то не бачу в цьому нічого поганого", – зазначив в.о. глави САП.

Нагадаємо, 21 серпня голова САП Холодницький написав заяву про відставку. Тоді ж стало відомо, що він покидає роботу в органах прокуратури. Виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було призначено Максима Грищука.

Україна НАБУ САП уряд прослушка
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