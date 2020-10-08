На Закарпатье после жестокого избиения скончался кандидат в депутаты от "ОПЗЖ"
Он баллотировался в Вышковскую ОТГ в Хустском районе
Он баллотировался в Вышковскую ОТГ в Хустском районе
В Хустском районе Закарпатской области в больнице умер кандидат в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Седляр.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Перший.com.иа".
Сегодня ночью его состояние ухудшилось. Павла доставили в больницу где он и скончался", - говорится в сообщении.
Известно, что 4 октября Павел Седляр был избит на ступеньках магазина неизвестным в балаклавах. Нападавший нанес ему несколько ударов в лицо.
Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, на лицо наложили 18 швов. В полиции было начато уголовное производство.
Ранее сообщалось, что 5 октября неизвестные напали и избили кандидата в депутаты Фортечного райсовета в Кропивницком от партии "Наш край” Богдана Голубничего.
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