Полиция открыла еще 12 уголовных дел за нарушение на местных выборах
На протяжении минувших суток в полицию поступило 240 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, было возбуждено 12 уголовных дел
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано:
- по 26 – в Харьковской и Ровенской;
- 25 – в Днепропетровской;
- 21 – во Львовской;
- 19 – в Киеве;
- 16 – в Донецкой;
- 11 – в Киевской,
- 10 – в Луганской;
- по 9 – в Житомирской; Одесской и Херсонской;
- 8 – в Винницкой;
- 7 – в Запорожской;
- по 6 – в Сумской, Черкасской и Черновицкой;
- по 5 – в Кировоградской, Николаевской и Хмельницкой;
- по 3 – в Закарпатской и Черниговской;
- 2 – в Полтавской;
- по 1 – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3153 сообщения, связанных с избирательным процессом.
"В течение суток в ЕРДР внесены сведения по 12 уголовным правонарушениям", - подчеркнули в МВД.
Отмечается, что всего в ЕРДР внесены сведения относительно 233 уголовных правонарушений:
- 121 - связано с нарушением избирательного законодательства;
- 112 – связанные с избирательным процессом.
Также составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
Напомним, ранее в ЦИК рассказали, что делать в случае агитации в учреждениях образования.