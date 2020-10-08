Полиция открыла еще 12 уголовных дел за нарушение на местных выборах

Уже составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом

Уже составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом

Фото из открытых источников

На протяжении минувших суток в полицию поступило 240 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, было возбуждено 12 уголовных дел

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано:

по 26 – в Харьковской и Ровенской;

25 – в Днепропетровской;

21 – во Львовской;

19 – в Киеве;

16 – в Донецкой;

11 – в Киевской,

10 – в Луганской;

по 9 – в Житомирской; Одесской и Херсонской;

8 – в Винницкой;

7 – в Запорожской;

по 6 – в Сумской, Черкасской и Черновицкой;

по 5 – в Кировоградской, Николаевской и Хмельницкой;

по 3 – в Закарпатской и Черниговской;

2 – в Полтавской;

по 1 – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3153 сообщения, связанных с избирательным процессом.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения по 12 уголовным правонарушениям", - подчеркнули в МВД.

Отмечается, что всего в ЕРДР внесены сведения относительно 233 уголовных правонарушений:

121 - связано с нарушением избирательного законодательства;

112 – связанные с избирательным процессом.

Также составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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