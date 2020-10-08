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08 октября 2020, 12:39 2

Полиция открыла еще 12 уголовных дел за нарушение на местных выборах

08 октября 2020, 12:39 2
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Уже составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом
Уже составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом
Фото из открытых источников
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На протяжении минувших суток в полицию поступило 240 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, было возбуждено 12 уголовных дел

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано:

  • по 26 – в Харьковской и Ровенской;
  • 25 – в Днепропетровской;
  • 21 – во Львовской;
  • 19 – в Киеве;
  • 16 – в Донецкой;
  • 11 – в Киевской,
  • 10 – в Луганской;
  • по 9 – в Житомирской; Одесской и Херсонской;
  • 8 – в Винницкой;
  • 7 – в Запорожской;
  • по 6 – в Сумской, Черкасской и Черновицкой;
  • по 5 – в Кировоградской, Николаевской и Хмельницкой;
  • по 3 – в Закарпатской и Черниговской;
  • 2 – в Полтавской;
  • по 1 – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3153 сообщения, связанных с избирательным процессом.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения по 12 уголовным правонарушениям", - подчеркнули в МВД.

Отмечается, что всего в ЕРДР внесены сведения относительно 233 уголовных правонарушений:

  • 121 - связано с нарушением избирательного законодательства;
  • 112 – связанные с избирательным процессом.

Также составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее в ЦИК рассказали, что делать в случае агитации в учреждениях образования.

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