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08 жовтня 2020, 12:39 2

Поліція відкрила ще 12 кримінальних справ через порушенння на місцевих виборах

08 жовтня 2020, 12:39 2
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Вже складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом
Вже складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом
Фото з відкритих джерел
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Впродовж минулої доби до поліції надійшло 240 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, було порушено 12 кримінальних справ

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано:

  • по 26 – у Харківській та Рівненській;
  • 25 – у Дніпропетровській;
  • 21 – у Львівській;
  • 19 – у місті Києві;
  • 16 – у Донецькій;
  • 11 – у Київській,
  • 10 – у Луганській;
  • по 9 – у Житомирській; Одеській та Херсонській;
  • 8 – у Вінницькій;
  • 7 – у Запорізькій;
  • по 6 – у Сумській, Черкаській та Чернівецькій;
  • по 5 – у Кіровоградській, Миколаївській та Хмельницькій;
  • по 3 – у Закарпатській та Чернігівській;
  • 2 – у Полтавській;
  • по 1 – в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3153 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень", - наголосили у МВС.

Зазначається, що всього до ЄРДР внесено відомості щодо 233 кримінальних правопорушень:

  • 121 - пов’язане з порушенням виборчого законодавства;
  • 112 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше у ЦВК розповіли, що робити у випадку агітації у закладах освіти.

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