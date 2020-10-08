Поліція відкрила ще 12 кримінальних справ через порушенння на місцевих виборах
Впродовж минулої доби до поліції надійшло 240 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, було порушено 12 кримінальних справ
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано:
- по 26 – у Харківській та Рівненській;
- 25 – у Дніпропетровській;
- 21 – у Львівській;
- 19 – у місті Києві;
- 16 – у Донецькій;
- 11 – у Київській,
- 10 – у Луганській;
- по 9 – у Житомирській; Одеській та Херсонській;
- 8 – у Вінницькій;
- 7 – у Запорізькій;
- по 6 – у Сумській, Черкаській та Чернівецькій;
- по 5 – у Кіровоградській, Миколаївській та Хмельницькій;
- по 3 – у Закарпатській та Чернігівській;
- 2 – у Полтавській;
- по 1 – в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3153 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.
"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень", - наголосили у МВС.
Зазначається, що всього до ЄРДР внесено відомості щодо 233 кримінальних правопорушень:
- 121 - пов’язане з порушенням виборчого законодавства;
- 112 – пов’язані з виборчим процесом.
Також складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
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