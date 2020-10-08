Поліція відкрила ще 12 кримінальних справ через порушенння на місцевих виборах

Вже складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом

Вже складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом

Фото з відкритих джерел

Впродовж минулої доби до поліції надійшло 240 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, було порушено 12 кримінальних справ

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС. Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано: по 26 – у Харківській та Рівненській;

25 – у Дніпропетровській;

21 – у Львівській;

19 – у місті Києві;

16 – у Донецькій;

11 – у Київській,

10 – у Луганській;

по 9 – у Житомирській; Одеській та Херсонській;

8 – у Вінницькій;

7 – у Запорізькій;

по 6 – у Сумській, Черкаській та Чернівецькій;

по 5 – у Кіровоградській, Миколаївській та Хмельницькій;

по 3 – у Закарпатській та Чернігівській;

2 – у Полтавській;

по 1 – в Івано-Франківській та Тернопільській областях. Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3153 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. "Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень", - наголосили у МВС. Зазначається, що всього до ЄРДР внесено відомості щодо 233 кримінальних правопорушень: 121 - пов’язане з порушенням виборчого законодавства;

112 – пов’язані з виборчим процесом. Також складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. Нагадаємо, раніше у ЦВК розповіли, що робити у випадку агітації у закладах освіти.

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