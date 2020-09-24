Жена Медведчука Марченко владеет строительной фирмой в России, - Схемы

Название фирмы созвучно с рядом компаний семьи Оксаны Марченко, которые вовлечены в добычу и переработку нефтепродуктов на территории России

Название фирмы созвучно с рядом компаний семьи Оксаны Марченко, которые вовлечены в добычу и переработку нефтепродуктов на территории России

Фото из открытых источников

Жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - По жизни" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала собственником российской компании, которая специализируется на строительстве, инженерных работах и проектировании.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы "Схемы: Коррупция в деталях", информирует RegioNews. По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 года российская компания Юг Энерго, которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, стала единственной владелицей компании НЗНП Инжиниринг. ООО НЗНП Инжиниринг зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020 года, а ее основным направлением является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности: в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами. НЗНП Инжиниринг с августа 2020-му является членом Ассоциации проектировщиков Южного округа — это указано на сайте ассоциации. Южный округ — территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположен завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко. Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории России. В частности: НЗНП Трейд — компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе;

ТД НЗНП — компания, которая занимается продажей нефтепродуктов;

Югтранс-НЗНП — компания-перевозчик;

АО НЗНП (Новошахтинский завод нефтепродуктов). Как установили Схемы, нефтепродукты этого предприятия, несмотря на жесткие санкции США, наложенные на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil. Директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО Юг Энерго) является Валерий Пак — бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами. Напомним, в июне стало известно, что жена Медведчука владеет долей в каналах Коломойского "1+1" и "2+2".

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