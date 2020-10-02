ОПОРА заявила о подкупе избирателей и озвучила стоимость голоса

Зафиксирован также случай, когда на Полтавщине один из кандидатов предлагал избирателям старшего возраста бесплатное тестирование на COVID-19

Зафиксирован также случай, когда на Полтавщине один из кандидатов предлагал избирателям старшего возраста бесплатное тестирование на COVID-19

Гражданская сеть ОПОРА фиксирует случаи подкупа избирателей на нынешних местных выборах от 200 грн и удешевления стоимости подарков от кандидатов по сравнению с прошлыми избирательными кампаниями.

Об этом рассказала председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская во время пресс-конференции в "Укринформе", передает RegioNews.

"К сожалению, есть факты и предложения денег. Голос стоит у нас на этих выборах от 200 грн и предложения эти звучат, в том числе и через средства коммуникации - мессенджер, телеграмм-каналы - очень активные”, - сказала она.

По ее словам, на определенном этапе организаторы такой деятельности даже не понимали, как скрыть свой телефон, и ОПОРА подала по этому поводу "не одно заявление в полицию".

В то же время Айвазовская напомнила, что законодательство предусматривает за подкуп избирателей от 2 до 6 лет заключения для организаторов подкупа, в случае выявления сговора лиц - от 6 до 7 лет заключения, для избирателей - 2 года ограничения свободы, 2 года общественных работ или штраф 6800 грн.

В то же время глава ОПОРЫ подчеркнула, что продукция в виде подарков для избирателей от кандидатов нынешней избирательной кампании стала дешевле.

Среди наиболее интересной агитационной продукции она отметила случай, когда один из кандидатов на Полтавщине дарил крышки для закруток с напечатанным на упаковке своим именем.

В то же время аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут добавил, что также на Полтавщине один из кандидатов предлагал избирателям старшего возраста бесплатное тестирование на COVID-19, есть примеры предложения бесплатного медстрахования на случай заболевания коронавирусом, подарки больницам и т.п. При этом он уточнил, что с началом избирательного процесса в сентябре такая деятельность значительно свернулась, ввиду усиления Избирательным кодексом ответственности.

Напомним, ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что пятая часть всех уголовных производств, открытых по факту нарушения избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей.