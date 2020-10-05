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05 октября 2020, 10:21 4

Местные выборы: Центризбирком утвердил требования к протоколам ТИК и УИК

05 октября 2020, 10:21 4
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Также ЦИК внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий
Также ЦИК внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия утвердила порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местным выборам и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в связи с поступлением представлений относительно изменения состава теризбиркомов ЦИК внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Напомним, ранее ЦИК досрочно распустила весь состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК в нарушение действующего законодательства.

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