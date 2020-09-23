Кандидат на главу Борщаговской ОТГ Роман Гах показал, как проводит выходные с семьей (ВИДЕО)

Счастливая семья является основой успешной общины

Счастливая семья является основой успешной общины

Фото: из открытых источников

Кандидат в председатели Борщаговской ОТГ от политической партии "Слуга народа" Роман Гах рассказал о своей семье и поблагодарил свою жену и детей за поддержку.

Соответствующее видео появилось на странице Романа Гаха в Facebook, передает RegioNews.

"Большие изменения в жизни начинаются с важных решений и маленьких шагов. Моя семья – ближайшие и самые дорогие люди – сопровождают меня своей любовью и поддержкой на каждом из этих шагов.

Жена и дети наполняют смыслом каждый день моей жизни, дают силы преодолевать трудности и продолжать движение вперед. Только счастливые люди становятся успешными и открытыми. Счастливая семья является основой успешной общины", - отметил он.

Кандидат в председатели ОТГ также добавил, что прислушивается к предложениям жителей общины по улучшению качества жизни в ОТГ.

Хочу, чтобы вы знали, я интересуюсь вашим мнением и вижу ваши предложения. Знаю, как изменить жизнь общества к лучшему, ведь имею опыт перемен и готов применить его для улучшения жизни нашей общины. У меня есть профессиональная команда. Время перемен настало. Я убежден, что у нас все получится", - обратился Роман Гах к жителям Борщаговской ОТГ.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".

Напомним также, что Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ" , который позволит очертить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.