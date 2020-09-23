Кандидат на главу Борщаговской ОТГ Роман Гах показал, как проводит выходные с семьей (ВИДЕО)
Кандидат в председатели Борщаговской ОТГ от политической партии "Слуга народа" Роман Гах рассказал о своей семье и поблагодарил свою жену и детей за поддержку.
Соответствующее видео появилось на странице Романа Гаха в Facebook, передает RegioNews.
"Большие изменения в жизни начинаются с важных решений и маленьких шагов. Моя семья – ближайшие и самые дорогие люди – сопровождают меня своей любовью и поддержкой на каждом из этих шагов.
Жена и дети наполняют смыслом каждый день моей жизни, дают силы преодолевать трудности и продолжать движение вперед. Только счастливые люди становятся успешными и открытыми. Счастливая семья является основой успешной общины", - отметил он.
Кандидат в председатели ОТГ также добавил, что прислушивается к предложениям жителей общины по улучшению качества жизни в ОТГ.
Хочу, чтобы вы знали, я интересуюсь вашим мнением и вижу ваши предложения. Знаю, как изменить жизнь общества к лучшему, ведь имею опыт перемен и готов применить его для улучшения жизни нашей общины. У меня есть профессиональная команда. Время перемен настало. Я убежден, что у нас все получится", - обратился Роман Гах к жителям Борщаговской ОТГ.
Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".
Напомним также, что Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.
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