Экс-главе "Укрбуда" Микитасю сообщили о новом подозрении

Его подозревают в даче взятки за получение тендера на 1 млрд грн

Его подозревают в даче взятки за получение тендера на 1 млрд грн

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на 1 млрд грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу САП.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ 28 сентября сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва и руководителю обособленного структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом", – информируют в прокуратуре.

По версии следствия, Микитась бесплатно предоставил построенные его фирмой квартиры в Киеве семье руководителя обособленного структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом". В обмен на это указанный чиновник обеспечил победу компании экс-нардепа на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью более 1 млрд грн.

В САП утверждают, Микитасю вручили подозрение за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), а чиновнику подразделения "Энергоатома" – по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом). Последнему должны избрать меру пресечения.

Напомним, 14 мая Высший антикорупцийний суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.