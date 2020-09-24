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24 сентября 2020, 10:29 3

Местные выборы: сегодня дедлайн по регистрации кандидатов в депутаты

24 сентября 2020, 10:29 3
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Регистрация разрешена с 15 по 24 сентября включительно
Регистрация разрешена с 15 по 24 сентября включительно
Фото: из открытых источников
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Сегодня в Украине последний день, когда кандидаты в депутаты местных советов всех уровней могут пройти регистрацию в избирательных комиссиях.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования. То есть с 15 до 24 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

В Центризбиркоме напомнили, что для самовыдвиженцев необходимо собрать пакет документов, который состоит из заявления гражданина о самовыдвижении, документа о внесении залоговой суммы кандидата, написанная автобиография кандидата, фотография и паспорта.

В течении трех дней после подачи документов кандидату выдается копия решения ЦИК о регистрации кандидата, а само решение публикуется на сайте территориальной избирательной комиссии, местного совета или другим способом, который определен Центризбиркомом.

Напомним, местные выборы в Украине будут контролировать почти 136 тысяч правоохранителей, также будут привлекать все силы и авиационные подразделения МВД.

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