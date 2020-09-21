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21 сентября 2020, 14:10 1

В Центризбиркоме прокомментировали возможность переноса местных выборов

21 сентября 2020, 14:10 1
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Центральная избирательная комиссия принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы состоялись.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Режим чрезвычайной ситуации, введение карантинных ограничений на сегодняшний день не является юридическим основанием для непроведения выборов", - сказал заместитель председателя Центризбиркома Виталий Плукар.

Напомним, ранее стало известно, сколько общественных организаций будут наблюдать за местными выборами.

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