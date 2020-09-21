В Центризбиркоме прокомментировали возможность переноса местных выборов
Вопрос переноса выборов из-за пандемии лежит за пределами компетенции ЦИК
Вопрос переноса выборов из-за пандемии лежит за пределами компетенции ЦИК
Центральная избирательная комиссия принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы состоялись.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Режим чрезвычайной ситуации, введение карантинных ограничений на сегодняшний день не является юридическим основанием для непроведения выборов", - сказал заместитель председателя Центризбиркома Виталий Плукар.
Напомним, ранее стало известно, сколько общественных организаций будут наблюдать за местными выборами.
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