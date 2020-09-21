В Центризбиркоме прокомментировали возможность переноса местных выборов

Вопрос переноса выборов из-за пандемии лежит за пределами компетенции ЦИК

Вопрос переноса выборов из-за пандемии лежит за пределами компетенции ЦИК

Центральная избирательная комиссия принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы состоялись.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Режим чрезвычайной ситуации, введение карантинных ограничений на сегодняшний день не является юридическим основанием для непроведения выборов", - сказал заместитель председателя Центризбиркома Виталий Плукар.

Напомним, ранее стало известно, сколько общественных организаций будут наблюдать за местными выборами.