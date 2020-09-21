Завтра суд рассмотрит два дела против главы Днепропетровской ОГА Бондаренко
Александру Бондаренко инкриминируют совмещение госслужбы с другими видами деятельности
Александру Бондаренко инкриминируют совмещение госслужбы с другими видами деятельности
22 сентября в Кировском райсуде судья Фатима Хатиева рассмотрит два протокола, которые направило агентство противодействия коррупции.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 49000.com.ua.
Оба обвинения касаются нарушения ограничений насчет совмещения госслужбы с другими видами деятельности.
Если вину главы Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко докажут, то ему грозит штраф от 5,1 до 8,5 тысяч гривен с конфискацией дохода от того вида деятельности, с которым он незаконно совмещал государственную службу.
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