Завтра суд рассмотрит два дела против главы Днепропетровской ОГА Бондаренко

Александру Бондаренко инкриминируют совмещение госслужбы с другими видами деятельности

Александру Бондаренко инкриминируют совмещение госслужбы с другими видами деятельности

Фото из открытых источников

22 сентября в Кировском райсуде судья Фатима Хатиева рассмотрит два протокола, которые направило агентство противодействия коррупции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 49000.com.ua.

Оба обвинения касаются нарушения ограничений насчет совмещения госслужбы с другими видами деятельности.

Если вину главы Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко докажут, то ему грозит штраф от 5,1 до 8,5 тысяч гривен с конфискацией дохода от того вида деятельности, с которым он незаконно совмещал государственную службу.

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