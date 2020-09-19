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19 сентября 2020, 12:19 8

В Офисе президента назвали условия для проведения выборов в ОРДЛО

19 сентября 2020, 12:19 8
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Необходима полная деоккупация региона
Необходима полная деоккупация региона
Фото: из открытых источников
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В Офисе президента Украины сообщили основные условия, при которых местные выборы на Донбассе смогут состояться.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Офиса президента в Telegram.

Проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирование всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, представители РФ и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В свою очередь, официальный Киев настаивает на том, что выборы возможны только при условии деоккупации региона.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" соберется на заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах на Донбассе.

Также Разумков считает, что провести выборы в ОРДЛО невозможно.

Донбасс ОРДЛО выборы Офис президента РФ ОБСЕ
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