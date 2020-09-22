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22 сентября 2020, 12:57 2

В Украине могут обязать будущих судей проходить спецпроверку

22 сентября 2020, 12:57 2
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Соответствующий законопроект рассмотрел комитет Рады
Соответствующий законопроект рассмотрел комитет Рады
Рixabay
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Профильный комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект об обязанности будущих судей проходить спецпроверку. Документ рекомендуют принять за основу.

Как передает RegioNews, об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет рассмотрел соответствующий законопроект №3448 "О внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Согласно закону, декларации кандидатов на должность судьи и члена Высшего квалификационной комиссии судей подлежат проверке в соответствии с ЗУ "О предупреждении коррупции". Кандидаты также должны сообщать о работе в этих органах своих родственников.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" № 3448", - указано в сообщении.

Отметим, ранее решение по закону принял комитет по вопросам антикоррупционной политики: проект признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства и не содержит коррупционных рисков.

Напомним, депутатам запретили брать в помощники родственников и близких лиц.

Верховная Рада парламент суд судьи закон
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