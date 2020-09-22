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22 сентября 2020, 10:49 5

Нарушения избирательного процесса: полиция открыла еще два уголовных производства

22 сентября 2020, 10:49 5
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Больше всего сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства зафиксировано в Закарпатской области
Больше всего сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства зафиксировано в Закарпатской области
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 21 сентября, полицейские открыли еще два уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что всего в течение суток в полицию поступило 85 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Закарпатской – 16, в Днепропетровской – 14, в Ивано-Франковской – 12, по 8 – в Киевской и Сумской, Волынской – 6, в Тернопольской – 5, в Николаевской – 3, по 2 – в Донецкой, Луганской, Полтавской и Черниговской, по 1 – в Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской областях и городе Киеве.

С начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 571 сообщение, связанное с избирательным процессом.

Всего в ЕРДР внесены сведения по 65 уголовным правонарушениям: 34 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 31 - связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Также составлено 6 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, правоохранители 18 сентября открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах.

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