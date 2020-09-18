Кличко потролил Верещук и официально подтвердил, что идет на выборы

Его утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах

Его утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах

Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идет со своей партией "УДАР" на местные выборы, которые состоятся 25 октября. Он также не упустил возможность потролить еще одного кандидата на эту должность - Ирину Верещук.

О своем решении мэр сообщил на собрании киевской городской местной организации партии "УДАР Виталия Кличко", передает RegioNews.

"УДАР", наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и дальше менять столицу... Я благодарен за доверие и поддержку каждому жителю нашего города", - сказал он.

На собрании киевской организации "УДАРа" Виталия Кличко утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах Украины в 2020 году.

Кличко также потролил Верещук. Он опубликовал фото, где стоит на красной дороже, ведущей к сцене с надписью "УДАР", и держит в руках красный зонт.

"Используйте зонт по назначению", — подписал он снимок.

Напомним, ранее стало известно, что партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко.