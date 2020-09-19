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19 сентября 2020, 12:47 9

Местные выборы: в "Голосе" назвали кандидатов на депутатские мандаты в Киевсовете

19 сентября 2020, 12:47 9
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Выдвижение кандидатов состоялось в субботу, 19 сентября
Выдвижение кандидатов состоялось в субботу, 19 сентября
Фото: из открытых источников
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Политическая партия "Голос" обнародовала первую десятку списка кандидатов в Киевский городской совет. Первые места в списке занимают Максим Нефедов и Зоя Ярош.

Как передает RegioNews, соответствующее решение утвердила киевская ячейка политсилы на своем собрании 19 сентября.

Возглавляет список кандидатов бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. За ним идет юрист и ведущий специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.

Третьим – специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, четвертым - волонтер и боец-доброволец Алина Михайлова, пятым – руководитель киевского избирательного штаба, ІТ-предприниматель Григорий Маленко.

Ранее сообщалось, что в "Голосе" рассказали, о чем договаривались с Нефедовым. От партии он пойдет под первым номером в списке.

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выборы политика партия Голос Максим Нефедов
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