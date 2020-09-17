Что показал №1 "Голоса", представленный в Киевсовет

Несмотря на личную симпатию к "ЕС" и "Голосу", должен признать - вчерашние списки "ЕС" и представлен первый номер "Голоса" в Киевсовет меня разочаровали

Несмотря на личную симпатию к "ЕС" и "Голосу", должен признать - вчерашние списки "ЕС" и представлен первый номер "Голоса" в Киевсовет меня разочаровали

Списки и кандидаты продемонстрировали - эти партии расценивают киевские гонки, как площадку для всеукраинских соревнований, а не для развития столицы. В первой десятке "ЕС" - военные, блогеры, лидер всеукраинской молодежки. Кто угодно кроме людей, которые занимаются урбанистикой, проблемами города, или киевской тематикой. То же самое с "Голосом". Если кандидат идет в мэры он обязан возглавлять список! Поэтому то, что первый номер "Голоса" Нефедов, а не Притула демонстрирует, что Сергей не собирается, ни в Киевсовет, ни заниматься проблемами киевлян, а значит лозунг "я здесь живу" теперь оппоненты с радостью используют против него и партии "Голоса" (грубая ошибка технологов "Голоса", которые придумали такой слоган кампании). Почему так? Потому что у Притулы другая важная задача. Засветиться на киевских выборах, чтобы в дальнейшем "вытягивать" "Голос" на общенациональном уровне. Вчерашняя социология Группы "Рейтинг" дает ему поддержку на Всеукраинском уровне 3,6%, а это больше чем последние Всеукраинские рейтинги "Голоса". В принципе логично - в условиях падения рейтингов "Голос" просто не имеет права "зарывать такой актив в киевскую муниципальную политику". На фоне моего личного разочарования первой десяткой "ЕС" и первого номера "Голоса" жду для анализа каких кандидатов выдвинут другие партии: УДАР, "Слуги", "Батькивщина", ОПЗЖ, "Перемога Пальчевского", "Пропозиция", "партия Березы" и другие участники гонки Наблюдаем.

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