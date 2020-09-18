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18 сентября 2020, 14:39 6

В СНБО пригрозили религиозным структурам за продвижение "русского мира" перед выборами

18 сентября 2020, 14:39 6
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По словам Данилова, цель таких мероприятий - оправдание российской агрессии против Украины
По словам Данилова, цель таких мероприятий - оправдание российской агрессии против Украины
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что накануне местных выборов активизируются отдельные религиозные структуры как инструменты антиукраинской деятельности. Он напомнил им об ответственности за продвижение "русского мира".

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения "конференций", "круглых столов", международных форумов", "крестных ходов" и тому подобное", - сказал Данилов.

Так он прокомментировал основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

По словам секретаря СНБО, цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды.

"Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и отметить, что Аппарат СНБО внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - предупредил он.

Напомним, несколько ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев ответственно подойти к местным выборам.

выборы СНБО РНБО религия Местные выборы
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