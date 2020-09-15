У меня нет материалов от НАБУ в отношении судей ОАСК, - Венедиктова

Уже прошло более трех месяцев с момента уведомления о подозрении судьям

Уже прошло более трех месяцев с момента уведомления о подозрении судьям

Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не получила от Национального антикоррупционного бюро материалы по судьям Окружного административного суда Киева.

Об этом она заявила, выступая на заседании Верховной Рады во вторник, 15 сентября, передает RegioNews.

По ее словам, прошло более трех месяцев с момента уведомления о подозрении судьям ОАСК.

"Материалов от НАБУ с того времени у меня на столе нет", - сказала она.

Известно, что судей ОАСК и бывших членов ВККС подозревают в попытке захвата государственной власти.

Напомним, в августе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро объявило судью Окружного административного суда Павла Вовка, его заместителя и еще трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей Бюро в розыск, потому что они не приходили на допросы к детективам.

14 августа Венедиктова подписала представление об отстранении от должности судьи Вовка.