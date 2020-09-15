У мене немає матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК, - Венедіктова

Вже пройшло понад три місяці з моменту повідомлення про підозру суддям

Вже пройшло понад три місяці з моменту повідомлення про підозру суддям

Фото: УНІАН

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не отримала від Національного антикорупційного бюро матеріали по суддях Окружного адміністративного суду Києва.

Про це вона заявила, виступаючи під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 вересня, передає RegioNews.

За її словами, пройшло понад три місяці з моменту повідомлення про підозру суддям ОАСК.

"Матеріалів від НАБУ з того часу у мене на столі немає", - сказала вона.

Відомо, що суддів ОАСК і колишніх членів ВККС підозрюють у спробі захоплення державної влади.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Національне антикорупційне бюро оголосило суддю Окружного адміністративного суду Павла Вовка, його заступника та ще трьох суддів ОАСК і двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Бюро у розшук, тому що вони не приходили на допити до детективів.

14 серпня Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади судді Вовка.