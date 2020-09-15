09:49  15 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків зараження
09:29  15 вересня
Побиття Балуха: поліція розслідує чотири версії нападу на колишнього політв'язня
08:14  15 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили "мінські" домовленості
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 11:56 3

У мене немає матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК, - Венедіктова

15 вересня 2020, 11:56 3
Читайте также на русском языке
Вже пройшло понад три місяці з моменту повідомлення про підозру суддям
Вже пройшло понад три місяці з моменту повідомлення про підозру суддям
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не отримала від Національного антикорупційного бюро матеріали по суддях Окружного адміністративного суду Києва. 

Про це вона заявила, виступаючи під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 вересня, передає RegioNews.

За її словами, пройшло понад три місяці з моменту повідомлення про підозру суддям ОАСК.

"Матеріалів від НАБУ з того часу у мене на столі немає", - сказала вона.

Відомо, що суддів ОАСК і колишніх членів ВККС підозрюють у спробі захоплення державної влади.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Національне антикорупційне бюро оголосило суддю Окружного адміністративного суду Павла Вовка, його заступника та ще трьох суддів ОАСК і двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Бюро у розшук, тому що вони не приходили на допити до детективів.

14 серпня Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади судді Вовка.

прокурор судді справа генпрокурор оаск
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »