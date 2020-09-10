Богдан заявил, что покинул Украину "в связи с физической угрозой"

В сети считают, что он пошутил

В сети считают, что он пошутил

Фото: из открытых источников

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что после интервью одному из украинских СМИ покинул территорию Украины, однако никакой информации, подтверждающей пересечение границы, он не привел. Поэтому многие пользователи социальной сети предположили, что Богдан пошутил.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В интервью Богдан раскритиковал кадровую политику президента Владимира Зеленского. Он заявил, что Зеленский при выборе министров руководствуется опытом работы в шоу-бизнесе и выбирает типажи.

После своего интервью он сообщил, что был "вынужден" перейти украинскую-румынскую границу "в связи с физической угрозой".

В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу", - написал он.

Подтверждений относительно пересечения границы, или другой связанной с этим информации экс-руководитель Офиса Президента не привел.

В социальной сети решили, что он намекнул на концовку романа "Золотой теленок", когда Остап Бендер пересекал границу с Румынией.

Ранее сообщалось, что Богдан заявил, что к президенту Зеленскому невозможно попасть без согласования с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком.