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09 сентября 2020, 18:00 3

Малюська заявил, что не будет запрещать "Партию Шария" и ОПЗЖ

09 сентября 2020, 18:00 3
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Он считает, что для этого нет законных оснований
Он считает, что для этого нет законных оснований
Фото: УНИАН
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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство не будет запрещать никаких партий.

Как сообщает RegioNews, такое заявление он сделал в комментарии изданию "Страна".

По словам главы Минюста, для этого нужны законные основания, например, пропаганда свержения государственного строя.

"Мы никого запрещать не будем. Для этого нет законных оснований. Мы подали иски на более 40 партий, поскольку есть четкие нарушения: они в течение шести месяцев не создали региональные центры. Все остальные — законы соблюдают", — рассказал Малюська.

Министр добавил, что даже если суд обяжет рассмотреть запрет "Партии Шария" и ОПЗЖ, то позиция министерства неизменна.

"Рассмотрим, оценим, но как я говорил, оснований для запрета нет. Поэтому даже если нас обяжут рассмотреть, мы рассмотрим, но не запретим, пока не появятся основания", — заявил министр юстиции.

Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария.

Впоследствии Шарий ответил на возможном запрете его партии.

18 августа протестующие под Минюстом требовали запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ.

Минюст министр партия ОПЗЖ Партия Шария
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