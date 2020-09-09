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09 вересня 2020, 18:00 3

Малюська заявив, що не заборонятиме "Партію Шарія" й ОПЗЖ

09 вересня 2020, 18:00 3
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Він вважає, що для цього немає законних підстав
Він вважає, що для цього немає законних підстав
Фото: УНІАН
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Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що відомство не буде забороняти ніяких партій.

Як повідомляє RegioNews, таку заяву він зробив у коментарі виданню "Страна".

За словами глави Мін'юсту, для цього потрібні законні підстави, наприклад, пропаганда повалення державного ладу.

"Ми нікого забороняти не будемо. Для цього немає законних підстав. Ми подали позови на понад 40 партій, оскільки є чіткі порушення: вони протягом шести місяців не створили регіональні центри. Всі решта — законів дотримуються", — розповів Малюська.

Міністр додав, що навіть якщо суд зобов'яже розглянути заборону "Партії Шарія" і ОПЗЖ, то позиція міністерства незмінна.

"Розглянемо, оцінимо, але як я говорив, підстав для заборони немає. Тому навіть якщо нас зобов'яжуть розглянути, ми розглянемо, але не заборонимо, поки не з'являться підстави", — заявив міністр юстиції.

Нагадаємо, 30 липня Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія.

Згодом Шарій відповів на можливу заборону його партії.

18 серпня протестувальники під Мін'юстом вимагали заборонити "Партію Шарія" й ОПЗЖ.

Мінюст міністр партія ОПЗЖ Партія Шарія
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