Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину

В ходе визита он встретится с местными представителя энергической отрасли и студентами

В ходе визита он встретится с местными представителя энергической отрасли и студентами

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области, где проведет ряд встреч, а также ознакомится с ходом строительства инфраструктурных проектов.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба ОПУ. Глава государства примет участие в презентации проекта Стратегии развития региона до 2027 года", - говорится в сообщении. Также он проверит инфраструктурные объекты в Хмельницкой области, которые входят в государственную программу "Большое строительство". Напомним, ранее президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область.

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