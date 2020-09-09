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09 сентября 2020, 11:01 10

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Хмельнитчину

09 сентября 2020, 11:01 10
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В ходе визита он встретится с местными представителя энергической отрасли и студентами
В ходе визита он встретится с местными представителя энергической отрасли и студентами
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области, где проведет ряд встреч, а также ознакомится с ходом строительства инфраструктурных проектов.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Глава государства примет участие в презентации проекта Стратегии развития региона до 2027 года", - говорится в сообщении.

Также он проверит инфраструктурные объекты в Хмельницкой области, которые входят в государственную программу "Большое строительство".

Напомним, ранее президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область.

политика Владимир Зеленский строительство проверки Хмельницкая область
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