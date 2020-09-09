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09 сентября 2020, 13:06 9

Зеленский постепенно теряет доверие граждан - Рейтинг

09 сентября 2020, 13:06 9
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Уровень доверия к президенту за год упал с 76% до 44%
Уровень доверия к президенту за год упал с 76% до 44%
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков: 44% опрошенных доверяют ему, 51% - не доверяют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Также по данным опроса, Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 58%; Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют – 74%; Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют – 75% респондентов.

Кроме того, уровень доверия до Зеленского (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Янукович (26%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

Ранее сообщалось, что рейтинг "Слуги народа" в Киеве упал до 10%.

выборы политика Владимир Зеленский рейтинг президент
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