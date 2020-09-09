Зеленский постепенно теряет доверие граждан - Рейтинг

Уровень доверия к президенту за год упал с 76% до 44%

Уровень доверия к президенту за год упал с 76% до 44%

Фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Также по данным опроса, Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 58%; Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют – 74%; Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют – 75% респондентов.

Кроме того, уровень доверия до Зеленского (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Янукович (26%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

Ранее сообщалось, что рейтинг "Слуги народа" в Киеве упал до 10%.