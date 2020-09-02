Мэр Николаева назвал вероятных конкурентов на местных выборах

Он считает, что не получит полную победу в первом туре

Он считает, что не получит полную победу в первом туре

Фото: Facebook

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что видит своим вероятным конкурентом во втором туре местных выборов представителя от партии ОПЗЖ.

Об этом он заявил в Facebook, передает RegioNews.

По словам мэра города, его оппонентов может увидеть каждый, "посмотрев борды, развешенные по городу".

В частности, Сенкевич назвал Артема Иллюка и Владислава Чайку в качестве основных его оппонентов в выборах на пост мэра.

Он также высказал мнение, что не сможет победить в первом туре выборов, и будет второй тур голосования.

Я могу оказаться во втором туре с кандидатом от партии "Слуга народа" или "Оппозиционная платформа - За жизнь". Мы видим, что Николаев давно "бело-голубой". Я понимаю, что, скорее всего, это будет кандидат от "ОПЗЖ". Кто это будет - Владислав Чайка или Артем Ильюк - посмотрим", - заявил Сенкевич.

Напомним, 26 августа в Николаевском горсовете прошли обыски.