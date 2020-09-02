09:49  02 сентября
В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 2 495 больных
19:41  01 сентября
Кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября
08:19  02 сентября
Ситуация на Донбассе: в ООС зафиксировали 3 нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2020, 10:56 7

Мэр Николаева назвал вероятных конкурентов на местных выборах

02 сентября 2020, 10:56 7
Читайте також українською мовою
Он считает, что не получит полную победу в первом туре
Он считает, что не получит полную победу в первом туре
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что видит своим вероятным конкурентом во втором туре местных выборов представителя от партии ОПЗЖ.

Об этом он заявил в Facebook, передает RegioNews.

По словам мэра города, его оппонентов может увидеть каждый, "посмотрев борды, развешенные по городу".

В частности, Сенкевич назвал Артема Иллюка и Владислава Чайку в качестве основных его оппонентов в выборах на пост мэра.

Он также высказал мнение, что не сможет победить в первом туре выборов, и будет второй тур голосования.

Я могу оказаться во втором туре с кандидатом от партии "Слуга народа" или "Оппозиционная платформа - За жизнь". Мы видим, что Николаев давно "бело-голубой". Я понимаю, что, скорее всего, это будет кандидат от "ОПЗЖ". Кто это будет - Владислав Чайка или Артем Ильюк - посмотрим", - заявил Сенкевич.

Напомним, 26 августа в Николаевском горсовете прошли обыски.

Слуга народа ОПЗЖ Николаев Александр Сенкевич Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Гео Лерос отреагировал на исключение из фракции "Слуга народа"
01 сентября 2020, 22:11
Не знает Киева: кандидат в мэры столицы Ирина Верещук оконфузилась перед журналистами
01 сентября 2020, 20:20
Кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября
01 сентября 2020, 19:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »