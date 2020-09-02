Мэр Николаева назвал вероятных конкурентов на местных выборах
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что видит своим вероятным конкурентом во втором туре местных выборов представителя от партии ОПЗЖ.
Об этом он заявил в Facebook, передает RegioNews.
По словам мэра города, его оппонентов может увидеть каждый, "посмотрев борды, развешенные по городу".
В частности, Сенкевич назвал Артема Иллюка и Владислава Чайку в качестве основных его оппонентов в выборах на пост мэра.
Он также высказал мнение, что не сможет победить в первом туре выборов, и будет второй тур голосования.
Я могу оказаться во втором туре с кандидатом от партии "Слуга народа" или "Оппозиционная платформа - За жизнь". Мы видим, что Николаев давно "бело-голубой". Я понимаю, что, скорее всего, это будет кандидат от "ОПЗЖ". Кто это будет - Владислав Чайка или Артем Ильюк - посмотрим", - заявил Сенкевич.
Напомним, 26 августа в Николаевском горсовете прошли обыски.