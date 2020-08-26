В Николаевском горсовете проходят обыски: подробности

Пока неизвестно в рамках какого уголовного производства это происходит

Пока неизвестно в рамках какого уголовного производства это происходит

Об этом сообщило местное издание Novosti-N, передает RegioNews.

Около 15 правоохранителей пришли с обысками сразу в несколько управлений: юридическое, градостроительства и архитектуры, управление земельных ресурсов.

Проводятся следственные действия. В рамках какого уголовного производства проходят обыски пока что неизвестно.

Общественник Александр Дьяченко, который находится в горсовете и проводил прямую трансляцию, сообщил, что речь скорее всего идет о выдаче разрешительных документов ООО "Альянс Инвест Николаев".

Как сообщил Дьяченко, скорее всего обыски проводятся по их заявлению в правоохранительные органы, которое было подано еще 4 месяца назад.

Тогда активисты обнаружили, что ООО "Альянс Инвест Николаев" продлили договор аренды земли на ул. 9-й Слободской - дополнительным соглашением с перерывом более года.

Напомним, 13 августа мэра Николаева Сенкевича вызвали на допрос в полицию