Парламент повысил минималку в Украине

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен предусматривается с 1 сентября текущего года

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен предусматривается с 1 сентября текущего года

"За" законопроект в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах, во втором чтении в целом документ одобрили 295 нардепов, передает Regionews.

Этот документ предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен с 1 сентября текущего года. Закон должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

Ожидается, что основным источником для финансирования увеличения минималки станет экономия на обслуживании госдолга. Также дополнительные 3,5 млрд гривен нашлись из-за отклонения фактического курса гривны к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что бюджет выдержит повышение минимальной зарплаты.