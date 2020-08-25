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25 августа 2020, 12:15 7

Парламент повысил минималку в Украине

25 августа 2020, 12:15 7
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Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен предусматривается с 1 сентября текущего года
Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен предусматривается с 1 сентября текущего года
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Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 25 августа приняла проект закона № 3963 авторства президента Владимира Зеленского.

"За" законопроект в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах, во втором чтении в целом документ одобрили 295 нардепов, передает Regionews.

Этот документ предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен с 1 сентября текущего года. Закон должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

Ожидается, что основным источником для финансирования увеличения минималки станет экономия на обслуживании госдолга. Также дополнительные 3,5 млрд гривен нашлись из-за отклонения фактического курса гривны к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что бюджет выдержит повышение минимальной зарплаты.

зарплаты Верховная Рада президент законопроект минимальная зарплата
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