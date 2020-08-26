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26 августа 2020, 14:09 10

Известный украинский футболист идет на выборы от партии Кличко

26 августа 2020, 14:09 10
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Об этом стало известно сегодня
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Украинский футболист Александр Шовковский идет на местные выборы партии УДАР, лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом объявил Кличко на съезде партии УДАР, передает Regionews.

Самого Шовковского на съезде нет, он записал специальное видеообращение. В ролике он объяснил, что не может присутствовать лично, поскольку находится в штабе Национальной сборной, где готовится к матчу в Лиге наций. Он также поблагодарил Виталия Кличко за приглашение присоединиться к его команде.

Отметим, что съезд партии проходит в Klitschko Expo на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Напомним, "слуга народа" Верещук считает Кличко своим единственным соперником на выборах.

выборы футбол спорт Кличко Виталий УДАР
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