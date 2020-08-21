В правительстве хотят ускорить инфляцию: премьер сделал заявление

Шмыгаль говорит, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по результатам года

Шмыгаль говорит, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по результатам года

Уровень инфляции в нашем государстве упал до крайне низкого уровня. Для поддержки экспортеров и разогрева экономики цены должны расти более быстрыми темпами.

Как сообщает RegioNews, об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью агентству "Укринформ". "Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, содействовать экспорту, развития промышленности и т.д., а 2% инфляции во время кризиса - это очень мало", - сказал он. По его словам, все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс. Относительно уровня инфляции, который позволит наполнять государственный бюджет, Шмигаль отметил, что есть соответствующие макропрогнозники Министерства экономики (11,6% декабрь к декабрю, - ред.). "И здесь я не отступлюсь, - это наш сбалансированный консенсус-прогноз", - сказал он. По его словам уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по результатам года. "Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал премьер. Ранее в НБУ объяснили, как происходит регулирование инфляции.

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