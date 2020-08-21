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21 августа 2020, 14:19 2

В правительстве хотят ускорить инфляцию: премьер сделал заявление

21 августа 2020, 14:19 2
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Шмыгаль говорит, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по результатам года
Шмыгаль говорит, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по результатам года
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Уровень инфляции в нашем государстве упал до крайне низкого уровня. Для поддержки экспортеров и разогрева экономики цены должны расти более быстрыми темпами.

Как сообщает RegioNews, об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью агентству "Укринформ".

"Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, содействовать экспорту, развития промышленности и т.д., а 2% инфляции во время кризиса - это очень мало", - сказал он.

По его словам, все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс.

Относительно уровня инфляции, который позволит наполнять государственный бюджет, Шмигаль отметил, что есть соответствующие макропрогнозники Министерства экономики (11,6% декабрь к декабрю, - ред.).

"И здесь я не отступлюсь, - это наш сбалансированный консенсус-прогноз", - сказал он.

По его словам уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по результатам года.

"Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал премьер.

Ранее в НБУ объяснили, как происходит регулирование инфляции.

Украина НБУ премьер экономика Министерство
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