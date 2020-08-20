НАПК взялось проверять декларации Тищенко, Абрамовского и ряда чиновников

С начала перезапуска НАПК взялось проверять почти 570 деклараций

С начала перезапуска НАПК взялось проверять почти 570 деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций еще 31 чиновника, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и народный депутат Николай Тищенко.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Отмечается, что декларации для проверки были определены новым Порядком проведения контроля.

"Начата проверка декларации министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и 17 текущих и бывших заместителей министров", - говорится в сообщении НАЗК.

Также указаны фамилии должностных лиц:

Юлия Свириденко, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Игорь Дядюра, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Дмитрий Романович, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Василий Шкураков, заместитель министра финансов;

Ольга Онищук, заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации;

Александр Шелест, заместитель министра цифровой трансформации;

Наталья Форсюк, заместитель министра инфраструктуры;

Олег Ющенко, заместитель министра инфраструктуры;

Александр Полищук, заместитель министра обороны;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел;

Сергей Гончаров, заместитель министра внутренних дел;

Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

Александра Чуркина, бывший заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции;

Наталья Федорович, бывший заместитель министра социальной политики;

Алина Фролова, бывший заместитель министра обороны;

Денис Чернышов, бывший заместитель министра юстиции;

Максим Ярмистый, бывший заместитель министра образования и науки.

Также указано, что к проверке взято декларации таких лиц:

Николай Тищенко, народный депутат Украины;

Игорь Мирошниченко, депутат Киевского городского совета;

Леонид Личман, Председатель Малиновского районного суда. Одессы;

Сергей Водько, заместитель начальника отдела внутренней безопасности ГУ Государственной фискальной службы в Ровенской области;

Валентин Хаджи, депутат Килийского городского совета;

Максим Меркулов, старший государственный инспектор отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте в Киевской области, Киевское межрегиональное управление Укртрансбезпеки;

Павел Прищепа, депутат Компанеевского поселкового совета;

Станислав Улизько, депутат Подольского районного совета в г. Полтава;

Оксана Сидоренко, управляющий исполнительным аппаратом Чаплинской районной совета Херсонской области;

Евгений Селезнев, заместитель начальника управления — начальник отдела ОРтН в Одесской области управления ДКВС Украины Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции;

Виктория Колодий, старший государственный инспектор Южного управления в г.Одессе ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области;

Алексей Новак, депутат Белозерской районной совета Херсонской области;

Лилия Волчанска, главный государственный инспектор Галицкой таможни Государственной таможенной службы.

"Таким образом, с начала перезапуска НАПК на проверку взято 569 деклараций", – сказано в сообщении.

Во время проверки НАПК, как отмечается, выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов.

На проведение полной проверки декларации предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлен, но не более чем на 60 календарных дней.

Ранее стало известно об учреждениях, которые игнорируют подачу деклараций.