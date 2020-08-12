Игнорируют подачу деклараций: в НАПК назвали учреждения нарушители
По сравнению с прошлым годом, количество чиновников, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть
По сравнению с прошлым годом, количество чиновников, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило 10 тысяч сообщений от органов власти и других учреждений относительно непредставления их сотрудниками деклараций.
Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Больше всего сотрудников, которые не подали декларации, в таких учреждениях:
- 2 тыс – комитеты, службы, государственные агентства, фонды, территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти. Больше всего сообщений о неподаче деклараций поступило из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- 1,7 тыс – государственные и казенные предприятия;
- 1,7 тыс – Министерство внутренних дел Украины, Национальная полиция;
- 1,6 тыс – пенитенциарные органы (колонии, центры, изоляторы).
По сравнению с прошлым годом, количество чиновников, которые не подали декларации, уменьшилась почти на треть - с 14 до 10 тыс.”, - добавили в НАЗК.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.
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