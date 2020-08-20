Стало известно, почему Кабмин сменил временного руководителя ГТСУ

В Минфине считают, что в последнее время участились случаи промедления с выполнением поручений ведомства

В Минфине считают, что в последнее время участились случаи промедления с выполнением поручений ведомства

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что изменение т.в.о главы Государственной таможенной службы было вынужденным из-за промедления в реформировании ведомства и выполнении поручений Минфина.

Об этом он рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Он подчеркнул, что выполнением плановых показателей наполнения бюджета было мало и нужны были сдвиги, которые не были воплощены.

"К сожалению, в последнее время участились случаи промедления с выполнением поручений Министерства финансов относительно дальнейшего воплощения плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо", – отметил глава Минфина.

Он добавил, что в частности и затягивались вопросы подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, что является ключевым направлением реформы до конца этого года.

"Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес сталкивается каждый день на таможне. Именно поэтому было принято решение провести кадровую ротацию", – пояснил министр.

Напомним, 19 августа Кабмин уволил главу Государственной таможенной службы Украины.