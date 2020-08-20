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20 августа 2020, 10:27 5

Сегодня начнут судить тещу Притулы: подробности дела

20 августа 2020, 10:27 5
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Лилия Сопельник попала в ДТП 22 августа 2019 года
Лилия Сопельник попала в ДТП 22 августа 2019 года
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В четверг, 20 августа, Дарницкий районный суд Киева начнет рассмотрение дела относительно тещи телеведущего Сергея Притулы и депутата Верховной Рады IV, V, VI, VII и VIII созывов Виталия Хомутынника Лилии Сопельник, которая сбила на внедорожнике Mazda женщину с ребенком.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов, передает RegioNews со ссылкой на "Українські новини".

"Заседание 20.08.2020 г.", — сообщил Сухов.

Начало заседания в 11:30. Дело рассмотрит судья Татьяна Щасная.

Известно, что теща Виталия Хомутынника и Сергея Притулы, 59-летняя Лилия Сопельник попала в ДТП 22 августа 2019 года в Дарницком районе Киева.

59-летняя женщина-водитель задним ходом наехала на другую женщину с ребенком, которые проходили сзади. После наезда пострадавшие оказались под авто, машину пришлось поднимать, чтобы достать их оттуда.

Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории.

Напомним, 11 августа стало известно, что Сергей Притула будет баллотироваться на должность киевского городского головы от партии "Голос".

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