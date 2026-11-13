Россия атаковала больницу в Киеве: один человек пострадал, 37 человек спасли

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Шевченковском районе столицы в результате вражеского удара вспыхнул пожар в здании медицинского учреждения.

На втором этаже больницы произошло частичное разрушение. Один человек пострадал.

Персонал медучреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек. Еще семь человек спасли чрезвычайники ГСЧС.

Пожар удалось ликвидировать.

Напомним, в Ровно в результате атаки вражеского беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом. В двух квартирах возник пожар. Ранены шесть человек, среди них – двое детей.