На Харьковщине появился новый главный архитектор области
Документ уже подписал глава ОГА
Документ уже подписал глава ОГА
Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер назначил Антона Коротковских на должность главного архитектора области.
Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение №178-к опубликовано на сайте ОГА.
"По результатам отбора с назначения на вакантную должность директора Департамента градостроительства и архитектуры Харьковской областной государственной администрации, главного архитектора области заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина... с Коротковських Антоном Владимировичем", - говорится в документе.
Напомним, в Харькове декоммунизировали еще одну станцию метрополитена.
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