На Харьковщине появился новый главный архитектор области

Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение №178-к опубликовано на сайте ОГА.

"По результатам отбора с назначения на вакантную должность директора Департамента градостроительства и архитектуры Харьковской областной государственной администрации, главного архитектора области заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина... с Коротковських Антоном Владимировичем", - говорится в документе.