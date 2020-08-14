Геращенко: Украина должна поднять вопрос о смене площадки для переговоров по Донбассу

Нардеп настаивает проводить переговоры относительно Донбасса не в Минске

Нардеп настаивает проводить переговоры относительно Донбасса не в Минске

Фото из открытых источников

Власти Украины после событий в Беларуси должны поставить вопрос в ОБСЕ и в "нормандском формате" о смене площадки для мирных переговоров.

Об этом написала в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", бывший член Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает RegioNews.

"Последние пол года, по моей информации, ТКГ происходит в скайп-режиме, из-за COVID. Поэтому нашей делегации формально не надо лететь в белорусскую столицу. Но символизм названия группы, привязка к Минску остается. И перед украинской властью остро встал вопрос: как с этим быть", - написала она.

Геращенко добавила, что в свое время, когда Беларусь систематически голосовала против всех резолюций ООН по Крыму, нарушением прав человека на оккупированных территориях, она публично поднимала вопрос о заангажированной позиции страны: "Где проходят мирные переговоры, подыгрывание РФ в международных институциях, а не нейтральность, и необходимость изменения места переговорного площадки".

Напомним, несколько ранее действующий глава ТКГ с украинской стороны Леонид Кравчук назвал "красные линии", через которые не перейдет в переговорах относительно Донбасса.