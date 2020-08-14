09:46  14 августа
В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям
11:56  14 августа
Кабмин внес изменения в правила въезда иностранцев в Украину
08:19  14 августа
Сутки на Донбассе: обстрелов не зафиксировано, один военный погиб
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 11:48 1

Геращенко: Украина должна поднять вопрос о смене площадки для переговоров по Донбассу

14 августа 2020, 11:48 1
Читайте також українською мовою
Нардеп настаивает проводить переговоры относительно Донбасса не в Минске
Нардеп настаивает проводить переговоры относительно Донбасса не в Минске
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Власти Украины после событий в Беларуси должны поставить вопрос в ОБСЕ и в "нормандском формате" о смене площадки для мирных переговоров.

Об этом написала в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", бывший член Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает RegioNews.

"Последние пол года, по моей информации, ТКГ происходит в скайп-режиме, из-за COVID. Поэтому нашей делегации формально не надо лететь в белорусскую столицу. Но символизм названия группы, привязка к Минску остается. И перед украинской властью остро встал вопрос: как с этим быть", - написала она.

Геращенко добавила, что в свое время, когда Беларусь систематически голосовала против всех резолюций ООН по Крыму, нарушением прав человека на оккупированных территориях, она публично поднимала вопрос о заангажированной позиции страны: "Где проходят мирные переговоры, подыгрывание РФ в международных институциях, а не нейтральность, и необходимость изменения места переговорного площадки".

Напомним, несколько ранее действующий глава ТКГ с украинской стороны Леонид Кравчук назвал "красные линии", через которые не перейдет в переговорах относительно Донбасса.

нардеп Донбасс переговоры Минск протесты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »