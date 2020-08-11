В Украине уже полмиллиона безработных: 51% имеют высшее образование

58% безработных являются женщинами

58% безработных являются женщинами

Из открытых источников

В нашей стране за период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного в Украине получили 406 000 человек, в целом эта количество составляет более полмиллиона граждан

Об этом сообщили в Государственной службе занятости, передает RegioNews.

Всего статус безработного по состоянию на 6 августа имеют 502 000 человек.

В то же время ежемесячно количество граждан, получивших статус безработного, уменьшается.

В апреле статус безработного получили 149 000 человек, в мае - 97 000 человек, в июне - 75 000, в июле - 68 000.

Большинство безработных в Украине (58%) - это женщины, а 42% - мужчины.

По возрастным группам: 31% безработных - это граждане до 35 лет; 29% - от 35 до 45 лет; 26% - от 45 до 55 лет, 14% - в возрасте свыше 55 лет.

С образованием: 51% безработных имеют высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - среднее образование.

Пособие по безработице получают 426 000 человек.

За январь-июль услугами Госслужбы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, которые ищут работу. При содействии центров занятости было трудоустроено 370 000 граждан (из них 220 000 имели статус безработных).

Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составила более 476 000.

Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньшим был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует повышать минимальную зарплату в три этапа.