В Херсонской области обнаружили массовую гибель рыбы
В Днепровско-Бугском лимане Херсонской области экологи зафиксировали массовый мор рыбы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства, передает RegioNews.
Известно, что погибло более миллиона рыб, а вода в лимане имеет специфический цвет и запах сероводорода.
При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет, с характерным запахом сероводорода", - говорится в сообщении.
Инспекторы агентства отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.
О факте гибели рыбы проинформировали соответствующие службы, причины гибели рыбы устанавливаются.
Напомним, в Житомирской области обнаружили массовую гибель рыбы, по словам экологов, рыба гибнет из-за промышленных выбросов.