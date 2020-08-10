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10 августа 2020, 18:32 6

В Херсонской области обнаружили массовую гибель рыбы

10 августа 2020, 18:32 6
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Инспекторы взяли воду с места гибели рыбы на анализ
Инспекторы взяли воду с места гибели рыбы на анализ
Фото: darg.gov.ua
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В Днепровско-Бугском лимане Херсонской области экологи зафиксировали массовый мор рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства, передает RegioNews.

Известно, что погибло более миллиона рыб, а вода в лимане имеет специфический цвет и запах сероводорода.

При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет, с характерным запахом сероводорода", - говорится в сообщении.

Инспекторы агентства отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.

О факте гибели рыбы проинформировали соответствующие службы, причины гибели рыбы устанавливаются.

Напомним, в Житомирской области обнаружили массовую гибель рыбы, по словам экологов, рыба гибнет из-за промышленных выбросов.

экология Херсон природа рыба
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