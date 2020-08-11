В Раде предлагают внести изменения в Избирательный кодекс из-за создания новых районов

Закон принимается с целью технико-юридической доработки отдельных положений Избирательного кодекса Украины

Закон принимается с целью технико-юридической доработки отдельных положений Избирательного кодекса Украины

Фото: из открытых источников

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает доработать Избирательный кодекс с учетом утверждения нового административно-территориального устройства.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на "Укринформ".

Закон предлагают доработать для усовершенствования процедуры выдвижения и регистрации кандидатов с учетом нового административно-территориального устройства Украины.

Также проектом закона хотят привести в соответствие к положению Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" в части норм о полномочиях старост и их прекращения.

Кроме того, проектом закона предусмотрено совершенствование и уточнение отдельных избирательных процедур, в частности, относительно изменения границ участковых избирательных комиссий, ограничения относительно ведения агитации во время избирательного процесса, требований к информации о кандидатах в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях, порядка выдвижения кандидатов, регистрации лиц, избранных депутатами.

Также для либерализации процедуры изменения избирательного адреса избирателя без изменения официальной регистрации места жительства вносятся изменения в закон "О Государственном реестре избирателей".

К закону "О местном самоуправлении в Украине" предлагаются изменения, которые определяют порядок избрания старост путем косвенных выборов и определяют границы территории, на которую распространяются их полномочия.

Авторами законопроекта являются члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народные депутаты от фракции "Слуга народа".

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.