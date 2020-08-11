В Раде предлагают внести изменения в Избирательный кодекс из-за создания новых районов
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает доработать Избирательный кодекс с учетом утверждения нового административно-территориального устройства.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на "Укринформ".
Закон предлагают доработать для усовершенствования процедуры выдвижения и регистрации кандидатов с учетом нового административно-территориального устройства Украины.
Также проектом закона хотят привести в соответствие к положению Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" в части норм о полномочиях старост и их прекращения.
Кроме того, проектом закона предусмотрено совершенствование и уточнение отдельных избирательных процедур, в частности, относительно изменения границ участковых избирательных комиссий, ограничения относительно ведения агитации во время избирательного процесса, требований к информации о кандидатах в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях, порядка выдвижения кандидатов, регистрации лиц, избранных депутатами.
Также для либерализации процедуры изменения избирательного адреса избирателя без изменения официальной регистрации места жительства вносятся изменения в закон "О Государственном реестре избирателей".
К закону "О местном самоуправлении в Украине" предлагаются изменения, которые определяют порядок избрания старост путем косвенных выборов и определяют границы территории, на которую распространяются их полномочия.
Авторами законопроекта являются члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народные депутаты от фракции "Слуга народа".
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.