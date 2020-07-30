Коронавирус обнаружили у заместителя Саакашвили Ольшанского

О состоянии заболевшего пока ничего не известно

О состоянии заболевшего пока ничего не известно

Фото: из открытых источников

Коронавирусом заразился заместитель главы Офиса простых решений и результатов Александр Ольшанский. На данный момент информации о его состоянии здоровья и течении болезни нет.

Как отмечает RegioNews, об этом "Бабелю" сообщили в Офисе простых решений и результатов. Ольшанский получил положительный тест на коронавирус и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что у нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева обнаружили коронавирус. Напомним, что 29 июля в Украине обнаружили 1022 новых зараженных COVID-19, 21 человек умер, а 650 выздоровели.

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