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30 июля 2020, 09:31 5

Коронавирус обнаружили у заместителя Саакашвили Ольшанского

30 июля 2020, 09:31 5
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О состоянии заболевшего пока ничего не известно
О состоянии заболевшего пока ничего не известно
Фото: из открытых источников
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Коронавирусом заразился заместитель главы Офиса простых решений и результатов Александр Ольшанский. На данный момент информации о его состоянии здоровья и течении болезни нет. 

Как отмечает RegioNews, об этом "Бабелю" сообщили в Офисе простых решений и результатов.

Ольшанский получил положительный тест на коронавирус и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева обнаружили коронавирус.

Напомним, что 29 июля в Украине обнаружили 1022 новых зараженных COVID-19, 21 человек умер, а 650 выздоровели.

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