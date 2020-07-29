Глава Херсонского облсовета Мангер подал иск против Юрия Луценко
Печерский районный суд Киева открыл гражданское дело по иску председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера до бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Об этом сказано в соответствующем постановлении по результатам подготовительного заседания суда, пишет RegioNews.
Как сообщает портал "Судебная власть”, заседание Печерского райсуда по иску Владислава Мангера назначено на 17 сентября.
Владислав Мангер хочет в судебном порядке взыскать с Юрия Луценко компенсацию за моральный ущерб, причиненный неправомерными действиями прокуратуры.
Речь идет о "деле Гандзюк”, где глава облсовета Мангер является подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сумма морального ущерба в постановлениях не указывается.
Как известно, о намерении подать иск против Луценко адвокаты Мангера заявили еще в апреле прошлого года во время заседания Шевченковского райсуда Киева, где избиралась мера пресечения главе облсовета.
Тогда защитник Дмитрий Ильченко сказал о сумме морального ущерба — 100 млн грн.
Напомним, вчера Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экспомощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк.