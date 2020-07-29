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29 июля 2020, 15:26 8

Глава Херсонского облсовета Мангер подал иск против Юрия Луценко

29 июля 2020, 15:26 8
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Мангер хочет взыскать с Луценко моральный вред, причиненный неправомерными действиями прокуратуры
Мангер хочет взыскать с Луценко моральный вред, причиненный неправомерными действиями прокуратуры
Фото: liga.net
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Печерский районный суд Киева открыл гражданское дело по иску председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера до бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сказано в соответствующем постановлении по результатам подготовительного заседания суда, пишет RegioNews.

Как сообщает портал "Судебная власть”, заседание Печерского райсуда по иску Владислава Мангера назначено на 17 сентября.

Владислав Мангер хочет в судебном порядке взыскать с Юрия Луценко компенсацию за моральный ущерб, причиненный неправомерными действиями прокуратуры.

Речь идет о "деле Гандзюк”, где глава облсовета Мангер является подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сумма морального ущерба в постановлениях не указывается.

Как известно, о намерении подать иск против Луценко адвокаты Мангера заявили еще в апреле прошлого года во время заседания Шевченковского райсуда Киева, где избиралась мера пресечения главе облсовета.

Тогда защитник Дмитрий Ильченко сказал о сумме морального ущерба — 100 млн грн.

Напомним, вчера Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экспомощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк.

суд иск Юрий Луценко Печерский суд Екатерина Гандзюк Владислав Мангер
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